Ex-bolsonarista, Soraya Thronicke se reúne com Lula no Planalto

Encontro aconteceu no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A senadora Soraya Thronicke (Podemos), eleita em 2018 pelo extinto PSL de Jair Bolsonaro (PL), se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, na terça-feira, 20. A reunião, que contou com a também senadora Eliziane Gama (PSD), teve como objetivo discutir uma candidatura feminina à presidência do Congresso em 2025.

Segundo informações da CNN Brasil, o encontro foi intermediado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e durou cerca de meia hora. De acordo com interlocutores, o presidente disse ser entusiasta da ideia, mas pontuou que não pretende interferir no processo.

Eleita na chamada 'onda bolsonarista' em 2018, Soraya rompeu com o então presidente Jair Bolsonaro durante o seu governo, e se lançou candidata ao Planalto em 2022. A parlamentar ficou em quinto no primeiro turno, com 600.955 (0,51%) votos.