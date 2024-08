AtlasIntel: Boulos e Nunes lideram disputa em São Paulo; Marçal cresce

Eleição em São Paulo caminha para uma disputa em segundo turno - Foto: Ricardo Pizzutto | Band

Uma nova pesquisa da AtlasIntel sobre a prefeitura de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, 21, aponta para a manutenção da liderança do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). De acordo com o levantamento, se as eleições fossem hoje, haveria um segundo turno entre o psolista e o emedebista.

Apesar de ocuparem as duas primeiras posições na pesquisa, Boulos e Nunes tiveram uma queda acentuada, na comparação com a última amostragem. O candidato do PSOL tinha 33% no mês anterior e agora aparece com 28,5%. Já o atual prefeito tinha 25% e despencou para 21,8%.

Quem melhorou seu desempenho foi o coach Pablo Marçal (PRTB), que tinha 11% e agora possui 16,3%. Com isso, ele se destacou da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que também pontuava 11% e oscilou dentro da margem de erro para 12%.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), em quinto lugar, também oscilou dentro da margem de erro, de 9% para 9,5%, sendo seguido por Maria Helena (Novo), com 4,3%; por Altino Prazeres Jr. (PSTU), com 0,3%; por Ricardo Senese (UP), com 0,2%.

Os eleitores que pretendem votar branco ou nulo somam 6,2%, enquanto apenas 0,9% não souberam responder.

A pesquisa AtlasIntel, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02504/2024, ouviu 1.803 eleitores na cidade de São Paulo, no período de 15 a 20 de agosto de 2024, com coleta via recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança é de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras e Itabuna.