AtlasIntel foi a que mais se aproximou do resultado na África do Sul | A TARDE

Acumulando sucessivos acertos desde as eleições de 2022, quando foi o único instituto a projetar a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas urnas eletrônicas, a Atlas/Intel acertou mais um cenário eleitoral, desta vez, na África do Sul.

O instituto de pesquisa, parceiro do Grupo A TARDE, foi o único a se aproximar do resultado revelado nas urnas, no sábado, 1, que mostrou o enfraquecimento do Congresso Nacional Africano (ANC), partido histórico, criado por Nelson Mandela, que comanda o país desde 1994.

O resultado positivo para Atlas/Intel, que acompanha pela primeira vez a corrida eleitoral da África do Sul, veio dentro de uma margem de erro de 1.28%. A sondagem foi divulgada às vésperas dos eleitores optarem pelas suas preferências governistas.

Em conversa com A TARDE, o CEO da Atlas/Intel, Andrei Roman, comemorou o resultado e explicou um pouco do contexto do que chamou de "uma eleição histórica" no país africano.

"Essa foi a primeira vez que cobrimos uma eleição geral na África do Sul, que tem um sistema parlamentarista no qual o presidente será escolhido pelo Parlamento que foi eleito pelos resultados de hoje, e justamente por conta disso que é uma eleição histórica. Isso porque o país que está no poder, o ANC, que é o partido do Nelson Mandela e que governou a África do Sul nos últimos 30 anos, terá que se coligar pela primeira vez para continuar governando. É um resultado bem decisivo para uma mudança política no país", pontuou.

A tendência de queda do partido criado por Mandela, que está no poder há 30 anos, foi revelada pela Atlas/Intel quase na reta final das eleições. O resultado consolidado apresentou apenas 40% de aceitação dos eleitores ao governo Ramaphosa, forçando ao presidente Cyril a fechar acordos com outros partidos para se manter no poder nos próximos cinco anos.



O levantamento público feito pelo instituto de pesquisa mostrava um número um pouco menor intenções de votos ao ANC, indicando 38,5% à sigla.

Segundo Roman, o sucesso da metodologia da pesquisa tem garantido a expansão da Atlas/Intel, que fez a sua primeira pesquisa pública em território africano.

"Estamos cobrindo quase toda a América Latina, fomos a empresa que chegou mais perto dos resultados na última eleição nos Estados Unidos e na Europa estamos cobrindo alguns países novos como a França, a Espanha, onde fomos a pesquisa que chegou mais próximo dos resultados, e provavelmente teremos pesquisas no Reino Unido, que terá eleições no próximo mês. É uma lista em constante expansão".

