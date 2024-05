Pesquisa Atlasintel/A TARDE aponta empate técnico em Feira de Santana | A TARDE

A primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE em Feira de Santana revela indefinição na disputa pela prefeitura. Com a diferença dentro da margem de erro, José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) disputam voto a voto a preferência do eleitor feirense.

Num pleito marcado pela rejeição do atual prefeito e pela polarização, a composição de alianças e consolidação de adesões e apoios pode ser capaz de determinar o vencedor e, a julgar pelos números, a tendência na princesa do sertão é de um segundo turno antecipado.

O questionário acessado pelos eleitores perguntou em quem eles votariam no 1º turno das eleições municipais. José Ronaldo, que disputa seu quinto mandato, aparece com 39,3%, seguido do deputado federal Zé Neto com 36,5%, uma diferença de 2,8 pontos percentuais, dentro da margem de erro.

Na sequência aparecem o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) com 10,3% e o deputado federal Capitão Alden (PL) com 5,1%. Alden anunciou na última quinta-feira, 18, a renúncia à sua candidatura e declarou apoio a José Ronaldo. A renúncia ocorreu após o período de realização da pesquisa.

O deputado estadual José de Arimatéia (Republicanos) registrou 0,1%, brancos e nulos somaram 4,6% e outros 4,1% disseram não saber em quem votar. Em votos válidos, José Ronaldo tem 43,1% contra 39,9% de Zé Neto, 11,3% de Pablo Roberto e 5,6% de Capitão Alden.

Em um eventual 2º turno, José Ronaldo levaria vantagem sobre Zé Neto, com 46,6% dos votos contra 40,8% do petista, mas ainda no limite da margem de erro, de três pontos percentuais. As configurações de 1º e 2º turnos, apesar de parecidas, revelam cenários e possibilidades diferentes, segundo o cientista político Andrei Roman, executivo-chefe da AtlasIntel.

“Se a gente fala do 1º turno, a maior chance de crescer é do Zé Neto, por ele capitalizar a rejeição ao Colbert (Martins, atual prefeito) e a transferência dessa rejeição ao Zé Ronaldo”, avalia Roman.

“No entanto, se a gente falar sobre o 2º turno a situação é diferente, porque se você olha o voto como está dividido do ponto de alinhamento ideológico, tem o PT apenas e do outro lado o PL e PSDB, sem muita chance de passar ao segundo turno. Beneficia mais Zé Ronaldo que Zé Neto” aponta o cientista, projetando uma convergência das forças antipetistas.

Apoio e rejeição

No entanto, as negociações políticas podem interferir nesse cenário. Se Capitão Alden já declarou seu apoio a José Ronaldo, Pablo Roberto, que se apresenta como terceira via, pode ser o fiel da balança. O tucano já se declarou aberto a apoios e nos últimos dias o governador Jerônimo Rodrigues tem feito acenos para sinalizar disposição de dialogar.

Caso a polarização se acentue, os votos de Pablo poderão definir a eleição, até mesmo no 1º turno, a depender da sua capacidade de transferência de votos e da resistência dos seus eleitores ao PT.

Na contramão de Pablo aparece o atual prefeito Colbert Martins (MDB), com uma rejeição de 72% do eleitorado e até o momento alijado do processo sucessório. A ausência do prefeito no lançamento da pré-candidatura de José Ronaldo causou polêmica na política feirense. Colbert alegou não ter sido convidado.

É preciso contextualizar que Colbert somente se tornou chefe do executivo municipal devido à renúncia de José Ronaldo, que deixou o cargo para disputar o Governo do Estado em 2018, sendo derrotado por Rui Costa, reeleito em 1º turno.

O ex-prefeito apoiou a reeleição de Colbert em 2020 e agora, ao que tudo indica, pretende voltar à prefeitura dissociando sua imagem da do atual gestor. Uma estratégia correta, segundo Andrei Roman, apesar da dificuldade de descolar a imagem de José Ronaldo do atual prefeito.

“Entendo que é interesse do José Ronaldo se separar do Colbert, por conta de uma avaliação extremamente ruim”, constata Roman, que acrescenta ser “impossível distanciar perfeitamente Colbert do José Ronaldo, simplesmente cancelar toda a história dessa trajetória política, como se nada tivesse acontecido antes”.

Pesquisa detalhada

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE coletou as respostas de 817 pessoas em 48 bairros de Feira de Santana entre os dias 12 e 17 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a margem de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BA 00586/2024.