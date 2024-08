AtlasIntel/A TARDE aponta disputa indefinida em Barreiras

Otoniel Teixeira, Tito e Danilo Henrique, candidatos à Prefeitura de Barreiras - Foto: Reprodução

A disputa pela Prefeitura de Barreiras só deve ser decidida na reta final e por mínima distância. É o que aponta a primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE realizada no município.

Otoniel Teixeira (União Brasil), candidato apoiado pelo atual prefeito, Zito Barbosa, do mesmo partido, lidera a corrida com 30,8% das intenções de voto, seguido de Tito (PT) com 29,9% e Danilo Henrique (PP), que tem 22,6%. Davi Schmidt (Novo) tem 11,9%

Em votos válidos, o cenário muda pouco. A distância entre Otoniel (32,3%) e Tito (31,5%) é menor que um por cento e Danilo (23,7%) está a apenas nove pontos do primeiro lugar. Schmidt soma 12,5%

Os votos do candidato do Novo, no entanto, podem ser decisivos e aumentar as chances de Danilo Henrique na disputa. Para o Diretor de Risco Político da AtlasIntel, Yuri Sanches, Schmidt pode ser o “fiel da balança”.



“Pode haver uma dinâmica de voto útil que beneficiaria o Otoniel e, principalmente, o Danilo”, avalia Sanches. Tito, por outro lado, tem menos espaço para crescer, devido ao estoque baixo de indecisos (2,4%) e de votos Brancos e Nulos (2,5%),

Polarização



Yuri considera que, a despeito das disputas municipais se referirem a questões locais, a polarização ideológica será um componente importante nas eleições desse ano. “Hoje no Brasil não se pode descartar o elemento ideológico”.

Essa divisão se reflete no perfil dos eleitores que declaram voto tanto em Otoniel quanto em Danilo Henrique. “Otoniel tem o apoio da máquina mais a experiência de presidente da Câmara, além do apoio do PL em uma das cidades da Bahia em que Bolsonaro foi mais votado (40,53% dos votos)”, explicita Sanches.

Danilo Henrique é o principal depositário dos votos do ex-prefeito de Salvador e candidato derrotado ao Governo do Estado, ACM Neto, mas a disputa por esse espólio com Otoniel é intensa. Dos eleitores que disseram ter votado no ex-gestor da capital, 39,8% pretendem votar em Danilo Henrique e 37% em Otoniel.

Para se distanciar na liderança ou se aproximar da disputa pela chefia do Executivo municipal os dois candidatos terão que disputar a voto a preferência dos eleitores de ACM Neto, como pontua Sanches.

“O eleitorado de ACM Neto está bastante dividido, essa disputa vai depender de quanto ele consegue transferir. O maior desafio de Otoniel é solidificar os votos de Zito”, diz o diretor da Atlas, lembrando que o atual prefeito e o ex-candidato a governador são do mesmo partido.

O candidato apoiado pelo atual prefeito é também o preferido dos bolsonaristas de Barreiras. Dos eleitores de João Roma para o Governo do Estado, 51,3% manifestam voto em Otoniel, o mesmo ocorre com 50,4% dos eleitores que votaram em Bolsonaro.

Tito, por outro lado, capitaliza os votos dos eleitores de menor renda (39,9%), menos instrução (38,8%) e mais atendidos pelo Bolsa Família (40,1%). O petista também lidera junto ao eleitorado que votou no Governador Jerônimo Rodrigues (67,2%) mas a vantagem não é tão grande junto aos eleitores que declararam voto no presidente Lula (55,2%).

Telhado de vidro

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também avaliou a aprovação dos principais líderes políticos. O prefeito Zito Barbosa é aprovado por 48% dos eleitores pesquisados, o presidente Lula tem 46% de aprovação e o governador Jerônimo Rodrigues 43%.

A gestão Zito, no entanto, tem como ponto fraco a saúde. Entre os principais problemas da cidade, ela aparece com 77,9% de reprovação na opinião dos eleitores. Transporte público (35,6%), corrupção (29,8%) ccriminalidade (25,9%), Engarrafamentos (23%) e Educação (22,7%) são os outros segmentos mais lembrados.

“A saúde é um telhado de vidro para Otoniel, porque ele vai ter que responder pela gestão de Zito”, pondera Yuri. Por sua vez, Tito pode se valer do alinhamento com os governos estadual e federal a fim de acenar com melhorias nessa área. No entanto, o candidato, ex-bolsonarista, vai precisar mostrar habilidade para não afastar o eleitorado anti-petista e recuperar os votos que perdeu. Em relação à última eleição municipal, apenas 81,6% dos eleitores declararam votar em Zito novamente.

Para Danilo Henrique, ex-Secretário de Governo de Luis Eduardo Magalhães, o principal desafio é superar a falta de conhecimento junto à população, já que 42% dos eleitores não sabem quem é o candidato do PP. O número só não é maior que o de Davi Schmidt, desconhecido de 71% dos respondentes.



A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 797 pessoas em Barreiras, no período de 02/08/2024 a 08/08/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-03896/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.



No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.