Marçal afirma que suas redes foram derrubadas após ultrapassar Lula

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), afirmou que ensinou seus seguidores a fazerem cortes de vídeos com a imagem dele para as redes sociais, mas disse que "não coloca dinheiro nisso".

O empresário disse não ter ligação com as pessoas que editam vídeos com imagens dele. "As pessoas fazem os cortes, usam a minha imagem, elas ganham dinheiro e eu vou continuar deixando todo mundo fazer", afirmou.

O ex-coach entrou em contato com a imprensa após a decisão da Justiça de suspender seus perfis nas redes sociais. A decisão considera que o candidato comete abuso de poder econômico na disputa pela Prefeitura de São Paulo ao monetizar vídeos com a imagem dele nas redes sociais.

“Tem gente que ganha R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 por dia fazendo isso. Eu não tenho ligação. Ninguém consegue segurar essas pessoas. Eu ensinei elas a fazerem isso e elas vão fazer. E olha, continuem prosperando. Não arreguem para ninguém. Continuem prosperando, fazendo o que precisa ser feito. Da minha parte é zero. Não coloco dinheiro nisso”, desabafa o candidato à Prefeitura de São Paulo.

O pedido da campanha de Tabata Amaral (PSB) foi atendido parcialmente pelo TRE-SP. A determinação do juiz Antonio Maria Patiño Zorz é que as páginas dele devem ser retiradas do ar. A decisão do magistrado vale para os perfis no Instagram, TikTok e YouTube, além da página de campanha do candidato do PRTB.

“Eu sou só um garoto de 37 anos. Acabei de entrar na política. Estão tão preocupados comigo por quê? Olha que irônico. No dia que eu passo o Lula [em seguidores], vão derrubar minhas redes. [...] O Nunes está pedindo ajuda para o Lula para resolver os problemas dele”, desabafou o candidato à Prefeitura de São Paulo.

Adversários também criticaram a 'censura' do TRE-SP. Ricardo Nunes (MDB) reprovou o bloqueio de perfis sem citar o nome de Marçal. "A regra tem de ser igual para todos. Ou a Justiça libera todos os candidatos para fazerem o mesmo, ou ninguém utiliza estrutura paralela com cortes impulsionados", manifestou o candidato do MDB, em nota.