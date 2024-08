23/08/2024 às 9:26 • Atualizada em 23/08/2024 às 10:18 - há XX semanas | Autor: Da Redação ELEIÇÕES 2024 Marçal cresce e empata com Boulos e Nunes, diz Datafolha Influenciador cresceu entre bolsonaristas, evangélicos, brancos e pardos

Boulos lidera numericamente com 23%, seguido por Marçal com 21% e Nunes com 19%. - Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) cresceu em intenção de votos e aparece empatado tecnicamente com seus rivais Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (23). Boulos lidera numericamente com 23%, seguido por Marçal com 21% e Nunes com 19%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais. Leia mais >> Bolsonaro e Pablo Marçal batem boca em publicação no Instagram

>> Bolsonaro reforça apoio a Nunes após aceno a Pablo Marçal

>> Eduardo Bolsonaro ataca Marçal por imbróglio com o PCC Marçal cresceu principalmente entre bolsonaristas, evangélicos, brancos e também pardos. A pesquisa da Datafolha mostra ainda um salto de Marçal entre adultos de 35 a 59 anos, entre pessoas que completaram o ensino médio ou superior e entre quem tem renda familiar de dois a cinco salários mínimos (cerca de R$ 2.800 a R$ 7.000). Quem mais se desidratou nesses públicos, no geral, foi Nunes, com quem o autodenominado ex-coach disputa o eleitor conservador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em alguns casos, porém, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Boulos também oscilaram para baixo. O segmento onde Marçal mais avançou foi entre os que se classificam como bolsonaristas. Se no início de agosto ele tinha 25% das intenções de voto nesse grupo, tem agora 46%, ultrapassando Nunes, que encolheu de 37% para 26%. Considerando a religião, os evangélicos foram os que mais ajudaram Marçal a avançar: ali ele cresceu de 18% para 30%, no limite da margem de erro de seis pontos percentuais do segmento. Novamente, é Nunes quem mais oscila (de 26% para 22%), mas também quem pretende votar em branco ou nulo (de 11% para 7%). No quesito cor da pele, o influenciador sobe entre brancos (de 13% para 21%), prejudicando outra vez o prefeito, e também pardos (de 14% para 24%), grupo no qual quem mais varia negativamente é Datena. Nesses casos, a margem de erro é menor: de quatro pontos entre brancos e cinco pontos entre pardos. Todas essas variações aconteceram acima da margem de erro da pesquisa, que nesses nesses grupos é de cinco pontos percentuais. O Datafolha ouviu presencialmente 1.204 eleitores, e a pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada sob o número SP-08344/2024.

