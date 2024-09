TSE dá 3 dias para PRTB explicar 'erro' em candidatura de Marçal

Candidatura de Marçal é alvo da Justiça Eleitoral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu três dias para o PRTB explicar os questionamentos de uma ação contra a candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo pela sigla. O coach e o partido são acusados de descumprimento do estatuto interno.

Leia mais

>> Ex-craque do Vitória se envolve em polêmica ao defender Pablo Marçal

>> Marçal afirma que suas redes foram derrubadas após ultrapassar Lula

A ação chegou até a presidente da Justiça Eleitoral, Cármen Lúcia, no começo do mês. Neste domingo, 26, entretanto, a ministra enviou um despacho para Leonardo Avalanche, que hoje preside o partido nacionalmente, para que ele explique as acusações feitas por Aldineia Fidelix, viúva do fundador do PRTB, Levy Fidelix.

A candidatura de Marçal escapou recentemente de uma impugnação pelo mesmo motivo. Segundo uma ala do PRTB, Marçal não teria cumprido que é pedido pelo estatuto, que prevê a candidatura de pessoas que estejam filiados, no mínimo, seis meses antes do processo eleitoral.