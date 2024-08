Justiça toma decisão sobre impugnação de candidatura de Pablo Marçal

Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Instagram

A 1ª Zona Eleitoral de São Paulo negou, nesta quarta-feira, 21, o pedido de impugnação da candidatura do coach Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo, fruto de uma liminar apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

O secretário-geral do PRTB, sigla de Marçal, Marcos André de Andrade, alegou que o candidato não se filiou com, no mínimo, seis meses de antecedência, como prevê o estatuto do partido. O Antonio Maria Patiño Zorz, entretanto, entendeu que "desrespeitar o rito do registro de candidatura previsto na legislação supramencionada violaria o princípio do devido processo legal previsto na Constituição".

Marçal, que ainda é alvo de uma outra ação, de autoria do PSB, comemorou a decisão da Justiça e disse que os seus adversários estão "tremendo de medo" da sua candidatura.

"Isso aí eles estão querendo baixar a pressão do meu crescimento, né? Essa notícia não tinha fundamento nenhum já tinha falado não faz sentido porque eu já fui prejudicado em 2022. Por isso não vou aceitar é um prejuízo em relação a isso nessa eleição. Parabéns aí para a justiça, né. TRE de São Paulo que tomou a providência certa e obrigado pelos meus oponentes que estão tremendo de medo", disparou.