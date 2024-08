Irritado, Bolsonaro veta alianças do PL com o PT; assista

Ex-presidente proibiu alianças do PL com partidos de esquerda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro vetou, em vídeo publicado nas redes sociais, alianças eleitorais do PL, seu partido, com siglas de esquerda, como PT, PCdoB e Psol, nas eleições municipais de outubro.

No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado do deputado federal Zucco (Republicanos-RS) afirmando que tais coligações precisam "deixar de existir". O ex-chefe do Palácio do Planalto ainda disse que tal posição da legenda é fruto de um acordo feito com o presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

“O meu acordo, tudo o que eu acertei lá atrás com o presidente do partido, o Valdemar, está sendo cumprido [...] Nós vamos ter mais de 2 mil candidatos a prefeito pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereador. Em alguns municípios estão aparecendo agora, como se estivessem incubadas, o PL se coligando com partidos como o PT, PCdoB e Psol”, disparou Bolsonaro, que completou.

“Quero dizer a vocês que, já acertado, como lá atrás, estamos fazendo cumprir agora que essas coligações têm que deixar de existir. O que é mais grave? Mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estavam pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se exploda o resto”, afirmou.

Na última semana, o presidente estadual do PL, João Roma, divulgou uma nota com orientação parecida. No texto, o dirigente bolsonarista afirmou que o qualquer aliança com partidos de esquerda culminaria na dissolução do diretório municipal.

"Ficando esta regra expressamente clara, afirmo ainda que, em caso de descumprimento da especificada norma, fica o Partido Liberal - Bahia habilitado a, automaticamente, destituir o diretório do município em caso de descumprimento", dizia parte do comunicado.