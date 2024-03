Raíssa Soares diz que baianos aguardavam visita de Bolsonaro | A TARDE

A ex-secretária da Saúde de Porto Seguro, Drª Raíssa Soares, comentou o que para ela significa a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Salvador. O ex-mandatário veio à capital baiana nesta sexta-feira, 8, para participar de eventos com apoiadores e foi recebido com festa no aeroporto.

“Sem dúvida nenhuma, os baianos aguardavam essa visita, especialmente porque ele já passou em vários estados, a Bahia não poderia ficar de fora. Apesar das eleições, nas urnas, a esquerda, o PT, teve aqui 70% dos votos, mas o coração patriota e as pessoas que acreditam nos valores, que pensam diferente do que a esquerda hoje traduz, eles existem no estado, as famílias estão aqui representadas e a gente tem que ir ao mais interessante”, disse a médica, apoiadora do ex-presidente.

Raissa reforçou a importância de resgatar a undiade da direita após as eleições presidenciais.

"A Bahia está aqui, nós temos algumas pessoas de outros estados, mas a grande maioria são as várias regiões da nossa Bahia representadas, com vários apoiadores, com pré-candidatos, inclusive a vereança e a prefeitura, e a sociedade que está aqui pra dizer, inclusive pra ele e pro Brasil, pra nossa Bahia, que sim, o povo baiano, que é um povo amoroso, um povo da família, que é um povo de tradições, ele gosta de preservar esses valores, então quando a gente está nesse ato de apoio, nós estamos defendendo uma bandeira que deveria estar escrito liberdade, como em Minas tem, que a liberdade é sempre primeiro", pontuou, destacando a presença de apoiadores de toda a Bahia.

"Nós estamos na contramão do que esse atual governo faz, que é não respeitar isso, então aqui está a sociedade, está pais, mães, crianças, tem um grupo que está aqui dizendo sim, nós acreditamos que é possível mudar a nossa história política", completou.