Vídeo: Bolsonaro é recebido por apoiadores no aeroporto de Salvador | A TARDE

Derrotado na sua tentativa de reeleição em 2022 e atualmente investigado por fomentar um golpe de Estado no Brasil, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou em Salvador na manhã desta sexta-feira, 8.



Recepcionado por apoiadores no aeroporto, Bolsonaro retribuiu o gesto e acenou para o público presente, vestido predominantemente de verde e amarelo.

Lucas Franco

Também acompanhou a chegada do ex-chefe do Executivo Federal o presidente do PL na Bahia, João Roma. “Engana-se quem pensa que o povo da Bahia está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil atualmente”, afirmou Roma, referindo-se ao governo Lula (PT).

Bolsonaro sai de motociata do aeroporto com destino à Igreja Batista Caminho das Árvores, no Itaigara, onde participa de um almoço.

