Bolsonaro faz alusão a relacionamento para alfinetar governo Lula | A TARDE

Sob gritos com a frase “mito”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ovacionado nesta sexta-feira, 8, durante a sua chegada a Igreja Batista Caminho das Árvores, no bairro do Itaigara, em Salvador. O liberal iniciou o discurso de 30 minutos, agradecendo aos presentes pelo carinho. Ao final, ele pousou para fotos com fãs e admiradores.

“Em qualquer lugar que a gente chega, a gente é bem recebido. Nós sempre tratamos o povo como vossa excelência. O amor pelo povo sempre foi dessa forma respeitosa, calorosa, como está acontecendo aqui. [...]. Eu agradeço a vocês por ser o ex mais amado do Brasil”, disse Bolsonaro, seguida por comemorações dos seus apoiadores.

Como de costume, o ex-mandatário aproveitou o momento para alfinetar o governo Lula (PT), desta vez, fazendo uma alusão a antigos e atuais relacionamentos amorosos.

“Nós temos que considerar o passado como uma página viável. E lembrarmos os bons momentos, fazer comparações. Quem tem ex, compara com atual para ver se errou ou não. Se o divórcio que aconteceu, foi algo que deveria acontecer ou não. Se foi algo daquelas duas pessoas ou foi o trabalho de terceiros que provocou essa separação”, disse ele, arrancando risos dos bolsonaristas.

Bolsonaro ainda destacou as obras implantadas durante a sua gestão no Nordeste, citando como um dos pontos cruciais do seu governo a concessão do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, durante a pandemia sanitária.

“Ao longo de quatro anos, poderíamos falar muita coisa para vocês. Como as imagens feitas pela equipe do João Roma mostraram. Água para o nosso Nordeste, obras que tinham que concluir em 2010, mas não foram. Nós concluímos. Deixamos também, durante a pandemia, uma marca do nosso respeito junto ao povo. Concedemos o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Ninguém ficou para trás”, afirmou.

Com uma multidão vestida de verde e amarelo, Bolsonaro ainda recebeu orações de um dos pastores que acompanhou o ato. Os pré-candidatos e políticos do PL também estiveram no evento. Confira:

