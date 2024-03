João Roma diz que tendência do PL é “marchar por reeleição de Bruno” | A TARDE

Presidente do PL-BA, João Roma voltou a falar sobre as chances de o partido apoiar a candidatura do prefeito Bruno Reis em outubro. Segundo ele, o único impeditivo para o apoio seria se o chefe do Executivo municipal tivesse aliança com o PT.

“Eu acho que aqui em Salvador nós temos muito mais convergências que divergências. Prioridade para o nosso partido é fazer enfrentamento ao PT. Um dos obstáculos que teria essa aproximação com o prefeito seria se ele tivesse uma aliança formal com o Partido dos Trabalhadores e não é isso que está acontecendo. Mais uma vez o PT está apresentando candidatura aqui. Então, acho que é possível uma aproximação. Chego a dizer inclusive que é uma tendência hoje do PL marchar pela reeleição do prefeito Bruno Reis", disse ele, durante evento do partido e apoiadores que conta com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-mandatário veio à capital baiana nesta sexta-feira, 8, para participar de eventos com apoiadores e foi recebido com festa no aeroporto. No sábado, 9, Bolsonaro também participa de evento de outorga da Comenda 2 de Julho à sua esposa, Michelle Bolsonaro e outro evento do PL Mulher.