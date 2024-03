Em Salvador, Bolsonaro revela convite para visitar Israel | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou, nesta sexta-feira, 8, durante agenda em Salvador, que recebeu um convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, para visitar o país, que enfrenta um conflito com a Palestina.

“Me convidando (Netanyahu) para visitar o seu país, para que eu vá naquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas, contra Israel”, disparou Bolsonaro.

E completou: “Eu já estive ali em 2018, como deputado, e mais duas vezes como presidente. Se vocês olharem para o estado de Israel, vocês só podem entender que ele existe por um milagre de Deus”, concluiu.

