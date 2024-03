"8 de março é só mais um dia no calendário", diz Michelle Bolsonaro | A TARDE

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, desembarcou na capital baiana nesta sexta-feira, 8, e deu início as prévias do encontro do PL Mulher. No Dia Internacional da Mulher, Michelle fez questão de não endossar a data e colocou as 250 lideranças presentes como detentoras da transformação política.

"Somos mulheres comuns que resolveram sair da inércia pra mudar a realidade do nosso País. Sabemos que o 8 de Março é só mais um dia no calendário. Nosso dia é todos os dias porque todos os dias temos que cumprir missões", disse.

A mulher do ex-presidente esteve no Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio, nesta noite. No sábado, 9, o encontro será oficializado e contará com a presença de pré-candidatos, políticos e o seu marido Jair Bolsonaro. O encontro do PL Mulher será aberto ao público.



Na oportunidade, a presidente nacional do PL Mulher ainda afirmou que "não fará política feminista" e que as estarão sempre ao lado dos homens sem "competição" por espaço na área.

"Queremos fazer uma política feminina e não feminista. Não queremos competir com os homens. Nós amamos os homens, amamos que eles paguem as contas, que abram as portas para nós. Queremos contribuir com os homens. Não queremos destruir a figura masculina", defendeu.

Assim como o ex-mandatário, Michelle também desembarcou no estado nesta manhã. A mulher, no entanto, chegou após o seu marido.

