"Ato pela liberdade" no 7 de Setembro será realizado no Farol da Barra

Os tradicionais "atos patriotas" na Bahia voltarão a acontecer em Salvador, segundo informou o deputado estadual Leandro de Jesus (PL), principal organizador do evento. O encontro está marcado para o dia 7 de setembro, às 9h, no Farol da Barra, com a presença de parlamentares e figuras da Direita.

Além de Leandro, confirmaram presença: William Farias, presidente do Instituto Bahia Conservadora, o vereador Alexandre Aleluia, o ex-deputado estadual Soldado Prisco, o ex-vereador Cezar Leite, a ex-vereadora Lorena Brandão, o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon e a advogada Rebeca Martins. Além deles, também são esperadas as presenças do presidente do PL na Bahia, João Roma, e da deputada federal Roberta Roma.

De acordo com o deputado, o ato será marcado por defesas de pautas que integram o conservadorismo, de memória a "momentos históricos" da Direita que ocorreram nos últimos anos na localidade e de apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.



"A Direita está unida em um único propósito: a nossa liberdade. O 7 de Setembro, que tradicionalmente acontece no Farol da Barra, mais uma vez, convocará todos os patriotas baianos a irem às ruas pelas garantias de nossos direitos. Ao contrário do que alguns dizem, estamos unidos, sem qualquer interesse pessoal, mas sim pelo futuro de nossas crianças", disse Leandro.

O parlamentar ainda negou que na data já esteja marcada uma outra atividade, de cunho de esquerda, no Farol da Barra, e reiterou que todos os ofícios para a liberação do ato já foram entregues aos órgãos responsáveis.

"Ao contrário do que falaram em uma rádio, no dia 7 de Setembro não tem nada marcado na Barra, que não seja o nosso ato. A outra manifestação de esquerda está programada para o dia 8, um dia depois, e em Ondina. Ou seja, fake news de quem parece estar querendo dividir o nosso povo", completou.