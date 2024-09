Marçal estuda lançar partido de coaches para 2026 e atrai Bolsonaro

Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Divulgação

Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, revelou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao vereador Carlos Bolsonaro (PL) o seu plano em montar um 'partido de coaches' para disputar as eleições de 2026.

A informação é de Malu Gaspar, do jornal O Globo. A informação surge diante da debandada recente de alguns apoiadores de Bolsonaro para a sua candidatura, mesmo com a aliança formal do PL com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo a coluna, Marçal está certo de sua vitória no pleito do dia 6 de outubro, e por isso aposta no seu fortalecimento para montar o novo partido.

O partido de direita teria uma espécie de treinamento, nos moldes dos cursos feitos pelos coaches, para que os candidatos aprendessem estratégias de como ganhar votos. As conversas recentes entre Marçal e Carlos Bolsonaro, com quem chegou a trocar farpas públicas, aconteceram sob a intermediação do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG).