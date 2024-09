Marçal confessa ter tentado ressuscitar mortos; assista

Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Youtube

Candidato a prefeito de São Paulo, o coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) afirmou, em entrevista, nesta quarta-feira, 28, ter tentado realizar milagres durante sua experiência como líder religioso de uma igreja. Entre os feitos malsucedidos, estão as tentativas de ressuscitar duas pessoas.

Marçal argumentou que a bíblia afirma que as obras dos homens serão maiores que a de Deus. Ele também relatou ter orado para que uma mulher que usa cadeira de rodas voltasse a andar.

"Eu já orei com dois mortos. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, ainda vou ver isso. O fato de eu ser um fracassado ainda, porque as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso para mim é um certificado", disse o candidato, que participou do Flow Podcast.

Pablo Marçal é candidato a um cargo executivo pela primeira vez. Em 2022, ele tentou disputar a presidência da República pelo extinto Pros, mas a sigla barrou seu nome e preferiu apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).