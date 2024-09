Joice Hasselmann abandona Ricardo Nunes e declara apoio a Marçal

Ex-deputada rompeu com prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos), candidata a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, anunciou o rompimento com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e declarou apoio a Pablo Marçal (PRTB).

Ao portal Uol, Joice disse não apoiar Nunes "nem amarrada", e justificou a mudança. Segundo a política, o histórico de denúncias do atual prefeito pesou na sua decisão final. Antes disso, ela chegou a publicar um vídeo ao lado do gestor.

"Não apoio Nunes nem amarrada. Meu voto é do Marçal", disparou Joice Hasselmann, que continuou.

"Me sinto mais à vontade em apoiar Marçal por causa do histórico do Nunes e das denúncias, como caso do PCC no transporte e da questão das creches e sabe Deus o que mais vem por aí", afirmou a política.

Nas redes sociais, Ricardo Nunes reagiu à notícia com uma declaração. "Já vai tarde", escreveu o prefeito.

Joice foi eleita deputada federal em 2018, na chamada 'onda bolsonarista', mas rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, após as eleições.