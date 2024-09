Danilo Gentili defende Boulos e ataca Pablo Marçal após 'farsa do pó'

Danilo Gentili sai em defesa de Boulos - Foto: Reprodução | TV Cultura | SBT

O humorista e apresentador Danilo Gentili usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 28, para defender o desafeto e candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), após a divulgação da notícia de que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que também concorre no pleito, teria usado um processo contra um homônimo do adversário para desgastar sua imagem.

Marçal afirmou publicamente que Boulos era usuário de cocaína. O processo que o candidato teve acesso, porém, tratava de outro Guilherme Boulos. Segundo Gentili, o empresário, que tem colecionado algumas polêmicas durante a campanha, age com o "modus operandi de bandido". Ele ainda pontuou que ficaria do lado do postulante do Psol, caso ele agredisse fisicamente o algoz.

"Se isso for real, não tem como não ficar do lado do Guilherme Boulos. Se o cara me acusa de cheirar pó em rede nacional e é mentira, eu quebro a cara dele. E se o Boulos fizesse isso, eu realmente ia achar que ele está certo. É simplesmente um modus operandi de bandido", escreveu no X.