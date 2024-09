Artista canta hino 'neutro' em ato de Boulos; campanha culpa produção

Presidente Lula esteve no ato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que uma intérprete canta em linguagem neutra parte do hino nacional, durante ato de campanha do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), no último sábado, 24.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estava presente no evento. Após a repercussão, o vídeo foi removido das redes de Boulos, que tem a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice.

A inalteração da letra do hino nacional, em sua execução integral, é garantida por meio da Lei nº 5.700/1971. Na tarde desta terça, 27, o deputado federal General Girão (PL) denunciou o candidato à Procuradoria-Geral da República.

Em nota ao Portal A TARDE, a equipe de Boulos informou que a campanha, em momento algum, autorizou a mudança na letra do hino durante o ato, e responsabilizou a organização do evento pela contratação da profissional.

"A campanha, em momento algum, solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício no último sábado, 24, na Zona Sul da cidade", explicou a equipe de campanha.

"A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional", completou.