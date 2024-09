"Censor do Brasil", dispara João Roma sobre Alexandre de Moraes

Ex-ministro da Cidadania critica Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente do PL Bahia, João Roma, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) de atuar como uma espécie de censor do país, após a decisão de suspender o funcionamento do X, antigo Twitter, no Brasil. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 2.

Em entrevista a uma emissora de rádio, o ex-ministro da Cidadania afirmou que o Brasil vive sob "insegurança jurídica", e lamentou a postura de Moraes. O magistrado determinou a suspensão da plataforma após o proprietário do X, Elon Musk, não apresentar representantes da rede social no país. O empresário vem, desde então, fazendo ataques do membro do Supremo.

“Ele, a todo momento, fica buscando ser um censor do Brasil, gerando muita insegurança jurídica, o que por si só é um grande prejuízo para todos. É lamentável esse estágio de insegurança jurídica que nós vivemos. Mas o que me preocupa, até mesmo mais que uma queda de braço entre bolsonaristas e lulistas, é a questão da segurança jurídica. De fato, tem sido decepcionante a atitude de alguns ministros do STF”, disparou Roma.