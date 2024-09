‘Musk precisa cumprir a lei’, diz Alckmin sobre suspensão do X

Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB) - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorda com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspender as atividades do X (antigo Twitter) no Brasil por conta dos reiterados descumprimentos de ordens judiciais.

"O 'x' da questão é que o Elon Musk precisa cumprir a lei. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. A lei é civilizatória, estabelece regra para todos, bilionário, não bilionário. O que precisa é cumprir a legislação brasileira.", afirmou Alckmin em entrevista à Folha de SP.

O vice-presidente acredita que o episódio não afeta a imagem do Brasil no mundo. “Acho que não impacta em nada. No regime democrático, as regras são para todos. Ninguém está acima da lei. Só mostra que o Brasil é um país democrático e isso é importante para investimento, porque é nas democracias que você tem segurança jurídica. Aliás, o Brasil, no ano passado, foi o segundo receptor de investimentos no mundo”, argumentou.

Questionado sobre os possíveis impactos eleitorais com a suspensão da rede social, Alckmin acredita que é necessário que as redes sociais precisam seguir regras mais rígidas. “Rede social é importante e necessária, agora precisa ter regra. Ninguém é insubstituível. Você vai ter 'n' possibilidades. No caso da eleição, ela é ótima, agora, precisa ter regra. Eu não posso, no rádio, na televisão, na imprensa escrita, ter um tipo de comportamento e, nas redes sociais, ter outro. Isso é terra sem lei. Precisa ter responsabilidade, ter cuidado com fake news’, ressaltou.

Ainda sobre o assunto, o ex-governador de São Paulo acha que já passou da hora da regulamentação das redes sociais sair do papel. “Já deveria ter sido regulamentada. O Parlamento precisa acelerar a regulamentação. Não tem nada a ver com liberdade de imprensa, é simplesmente responsabilidade”, pontuou.