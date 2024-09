Imprensa internacional defende decisão de Moraes sobre o X

Decisão de Moraes é elogiada - Foto: Nelson Jr.|SCO|STF

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspender o funcionamento do X, antigo Twitter, no Brasil, repercutiu internacionalmente. Jornais de várias partes do mundo elogiaram a conduta do magistrado.

O The New York Times, famoso jornal dos Estados Unidos, pontuou os desafios encarados por Elon Musk, dono da plataforma, impostos por Moraes. “Ele encontrou um desafio formidável no juiz Moraes”, diz trecho da reportagem.

Já o The Washington Post afirmou que Musk colocou em risco a permanência da rede no Brasil para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Musk está arriscando um dos maiores mercados do X para defender Jair Bolsonaro e seus apoiadores, que começaram a divulgar falsas narrativas de fraude eleitoral antes da candidatura do presidente de direita à reeleição em 2022”, pontuou o jornal.

O francês Le Monde colocou Moraes como maior obstáculo da extrema-direita no Brasil.

“Por mais brutal que seja, a decisão não é nenhuma surpresa. Ela vem sendo preparada há meses, se não anos. De Moraes, a bête noire da extrema direita, é responsável pelas principais investigações que têm como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), bem como seus associados próximos e seus apoiadores. Várias dessas investigações dizem respeito à disseminação de informações falsas ou à existência de “milícias digitais” que supostamente usam várias plataformas de mídia social para espalhar suas mensagens no Brasil”, pontua.

O britânico The Guardian aponta que Musk perdeu o controle que apenas Moraes sabe como deter. “Elon Musk está fora de controle. Veja como controlá-lo”, diz uma das reportagens.

Moraes havia dado 24 horas para que Musk apresentasse representantes da plataforma no Brasil. Com o descumprimento da decisão, o magistrado determinou a suspensão da rede.