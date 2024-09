OAB pede que Moraes reconsidere multa para quem acessar X por VPN

Moraes determinou a suspensão da plataforma em território nacional - Foto: Reprodução | Internet

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) solicitou neste sábado, 31, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes reconsidere ou esclareça a decisão de multar em R$ 50 mil usuários que utilizarem VPNs para acessar a rede social X, que foi suspensa no Brasil.

Na sexta-feira, 30, Moraes determinou a suspensão da plataforma em território nacional após a empresa não designar um representante legal no país. Além disso, impôs uma multa para os usuários que tentarem burlar o bloqueio utilizando VPNs.

No entanto, o ministro decidiu reconsiderar o ponto da decisão em que havia determinado que Apple e Google retirassem de suas lojas virtuais ferramentas que possibilitam o uso de VPN para acessar a rede social.

Leia mais:

>> Rede social X começa a sair do ar no Brasil após ordem de Moraes

>> Veja reação dos políticos após suspensão do 'X' no Brasil

>> Jerônimo afirma que Moraes defende a democracia após bloquear o 'X'

A petição da OAB argumenta que a medida pode afetar um número indeterminado de pessoas que não são parte do processo e, por isso, não podem ser diretamente responsabilizadas nem sofrer sanções sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



Ainda conforme a OAB, a aplicação de multas deve ocorrer apenas após a garantia do direito de defesa, afirmando que tal medida “nunca deve ser imposta de forma prévia e sumária”.