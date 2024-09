Rede social X começa a sair do ar no Brasil após ordem de Moraes

Decisão foi referendada nesta sexta-feira, 30, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução

A rede social X começou a ser suspensa a partir da madrugada deste sábado, 31. Usuários de operadoras como Vivo, Claro e Oi reportaram dificuldades de acesso ao antigo Twitter a partir desse horário.

A decisão de suspender o X foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na sexta-feira (30). A suspensão se manterá até que a plataforma atenda às ordens judiciais, pague as multas correspondentes e indique um representante legal no país.

Apesar da suspensão em vigor, alguns usuários ainda conseguiam acessar o X. O site Downdetector, que rastreia interrupções de serviços online, registrou um aumento nas reclamações de falhas no acesso ao X às 0h10.

A suspensão do serviço não é imediata. As operadoras precisam bloquear o acesso dos clientes a todos os servidores da rede social, tanto aos acessos pelo navegador quanto aos dados armazenados no celular.

Para alguns usuários que já estão sem acesso, o site ou aplicativo do X pode exibir o template da rede social, mas não carrega as postagens e perfis.

Adquirido pelo bilionário Elon Musk em 2022, o X, anteriormente conhecido como Twitter, não divulga oficialmente seu número de usuários. No entanto, estimativas de consultorias indicam que há cerca de 20 milhões de usuários no Brasil, que é um dos principais mercados da rede social globalmente.

Às 3h46, Musk usou o X para anunciar que começará a divulgar no domingo (1º) o que ele descreve como uma "longa lista de crimes" do ministro do STF. "Claramente, ele não precisa seguir as leis dos EUA, mas deve obedecer às leis de seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz", afirmou Musk.

Na quarta-feira, 28, Moraes tinha dado 24 horas para o X atender a determinação, o que não aconteceu. Por isso, a medida nesta sexta. O prazo venceu às 20h07 desta quinta-feira.

Além disso, empresas como Apple e Google terão 5 dias para retirar o aplicativo do X de suas lojas online.



O ministro afirmou que vai impor uma multa de R$ 50 mil diária para qualquer pessoa ou empresa que use qualquer subterfúgio, como VPNs para acessar o X.



O X fechou o escritório no Brasil no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país



Após o vencimento do prazo das 20h07, o X disse que esperava para "breve" a ordem de fechamento no Brasil. Além de afirmar que não seguiria determinações judiciais de Moraes sobre tirar do ar perfis com conteúdos golpistas e de ataques às instituições, que segundo a plataforma são “ilegais”.



Entenda embate entre Moraes e Muk



O dono do X é o bilionário Elon Musk, um dos magnatas das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia (EUA).



Musk vem fazendo ataques a Moraes nas redes sociais, por causa das decisões do ministro para que a rede tire do ar perfis de ataques às instituições democráticas.