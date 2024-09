Prazo dado por Moraes expira e X admite bloqueio no Brasil

Moraes deve notificar a Anatel para o bloqueio do site - Foto: Carlos Moura | STF

Expirou, às 20h07 desta quinta-feira, 29, o prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que a plataforma X, antigo Twitter, hoje de propriedade do bilionário Elon Musk, apresentasse os representantes no Brasil. Em nota, a rede social disse aguardar o bloqueio das atividades no país.

Na nota, a assessoria de comunicação diz não ter cumprido "ordens ilegais" do magistrado, que teria tentado impor censura a opositores políticos.

"Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um Senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros", diz trecho da nota.

"Quando tentamos nos defender no tribunal, o Ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo", continua.

"Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o Ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso", completa o X.

Agora caberá ao ministro da Corte notificar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pelo bloqueio do site.