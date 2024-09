Com possível remoção do 'X', Lula se antecipa e divulga outras redes

X registrou bug no Brasil e em todo o mundo - Foto: Ricardo Stuckert | Instituto Lula

Em meio à possível remoção do X (antigo Twitter) no Brasil, o presidente Lula (PT) resolveu se antecipar e usou a sua conta oficial nesta quinta-feira, 29, para divulgar seus perfis em outras redes sociais.

Entre as plataformas divulgadas estão: Facebook, Instagram, WhatsApp, Blue Sky, Threads, TikTok e Facebook.

A rede social registrou instabilidade no país e em todo o mundo, de acordo com os dados apresentados pelo site Dowdetector, que reúne queixas sobre aplicativos e sites em vários países.



As reclamações iniciaram por volta das 17h50.

No Brasil, a queda de braço entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o dono da empresa, Elon Musk, pode fazer com que a plataforma seja banida. Também nesta quinta, o magistrado pediu o bloqueio das contas da Starlink Holding, sob comando do empresário, no país. A decisão visa garantir o pagamento das multas aplicadas contra o X.