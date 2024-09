"Ditadura", dispara deputado baiano sobre atitude de Moraes contra 'X'

Decisão de Moraes gera insatisfação de deputado - Foto: Carlos Moura | SCO | STF

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) expressou sua insatisfação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira, 28, que pode tirar o X (antigo Twitter) do Brasil. O membro da Corte determinou que a empresa identifique um representante legal no país em até 24 horas, sob pena de remover a plataforma do ar.

Leia mais

>> Após prazo de Moraes, Elon Musk compara minsitro a vilões de filmes

>> Moraes bloqueia contas de empresa de Elon Musk no Brasil

Para Leandro de Jesus, em entrevista ao Grupo A TARDE, a postura de Alexandre de Moraes é autoritária, comparando-o inclusive ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. A "ditadura do judiciário" é, inclusive, a pauta principal da manifestação bolsonarista no 7 de setembro.

"A minha opinião é igual à de todos os brasileiros. Um absurdo. Hoje, o Brasil vive uma verdadeira ditadura imposta por alguém que acha que manda em tudo e em todos. Não podemos permitir mais que isso prevaleça no país. Alexandre de Moraes precisa ser parado. Ele não é deus, não é legislador, mas vem se comportando igual a figuras ditadoras, como Nicolás Maduro", disparou o deputado bolsonarista.

Bolsonaristas chegar a organizar uma petição pedindo o impeachment do ministro, por acusações de abuso de poder. Para Leandro de Jesus, a destituição de Moraes é algo necessário para a liberdade do povo brasileiro.



"Não só acredito em um impeachment de Moraes, como acredito que isso é mais do que necessário. Está nítida a postura dele. Decisões cheias de ilegalidades, de desrespeito à Constituição. Precisamos dar um basta nisso", avaliou o parlamentar.