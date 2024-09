Leandro de Jesus descarta impacto do 'efeito Marçal' na Bahia; veja

Leandro de Jesus minimiza possível impacto de Marçal na Bahia - Foto: Vinicius Portugal | AG. A TARDE

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) descartou, nesta quarta-feira, 28, qualquer chance de impacto na Bahia com o crescimento e possível vitória de Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Leandro disse entender que o contexto político da Bahia é diferente do processo que ocorre em São Paulo, o que não traria mudanças para o tabuleiro político local.

"Eu não vejo que essa situação de São Paulo possa impactar na Bahia no futuro, porque, de fato, são lideranças que estão atuando em diferentes estados, no caso do Marçal, em São Paulo, uma realidade muito diferente da nossa aqui", disparou Leandro, que completou.

"Eu não vejo que vai impactar na Bahia, embora os baianos estão acompanhando que está ocorrendo em São Paulo. Aqui no nosso estado temos um outro contexto [...] Aquilo que vai direcionar nosso estado pensando em 2026, serão direcionados por esses fenômenos locais", finalizou o bolsonarista.