Moraes bloqueia contas de empresa de Elon Musk no Brasil

Ministro Alexandre de Moraes avança contra Starlink - Foto: Nelson Júnior | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira, 29, o bloqueio das contas da Starlink Holding no Brasil. A empresa pertence ao bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter.

A decisão visa garantir o pagamento das multas aplicadas contra o X. Na quarta, 28, Moraes deu um prazo de 24 horas para que a plataforma indicasse os representantes no país, sob risco de suspensão das atividades.

Musk fechou o escritório do X no Brasil após uma série de conflitos com Moraes. Uma das reclamações do empresário sul-africano é relacionada às multas aplicadas pelo ministro da Corte.