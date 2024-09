STF marca julgamento de recursos do X sobre perfis bloqueados

- Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 30 de agosto, na próxima sexta-feira, o julgamento que irá iniciar a apreciação dos recursos que contestam o bloqueio de perfis no X/Twitter no Brasil.

O julgamento ocorrerá no Plenário Virtual da 1ª Turma do STF, do qual os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino fazem parte.

A contenda judicial ocorre após o X contestar decisões do STF que culminaram no bloqueio de perfis na rede social, que anunciou o encerramento das suas operações no Brasil em decisão tomada pelo CEO, Elon Musk.

"Devido às exigências da 'Justiça' @Alexandre no Brasil que exigiriam que infringíssemos (em segredo) as leis brasileira, argentina, americana e internacional, X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil", publicou Musk em referência juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Um dos pontos de discussão do julgamento será o se o bloqueio após postagens que contenham, por exemplo, atos golpistas, discursos de ódio e ataques às instituições, deve ser feito à conta ou em postagens específicas.

Os recursos serão julgados e os ministros do colegiado poderão inserir seus votos no sistema eletrônico de sexta até o dia 6 de setembro.