Após prazo de Moraes, Elon Musk compara minsitro a vilões de filmes

Montagem publicada por Elon Musk sobre o ministro Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução/X

Após o minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, intimar na quarta-feira, 28, o bilionário norte-americano, Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, a apresentar um representante em 24 horas, ele ironizou a decisão da corte brasileira e comparou a atuação do magistrado com a de vilões de filmes, em postagem em seus perfis.

A medida obriga o empresário a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. No caso de descumprimento, a rede social poderá ser suspensa no país.

Leia também:

>> Rede social X vai ser suspensa no Brasil? Entenda o cenário

>> STF marca julgamento de recursos do X sobre perfis bloqueados

"Grok “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lorde Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil. É estranho!", escreveu Musk sobre o ministro, acompanhado de uma montagem de Moraes com o personagem Lorde Sith, de Star Wars.



Grok “Generate an image as if Voldemort and a Sith Lord had a baby and he became a judge in Brazil”



It’s uncanny! 🤣🤣 pic.twitter.com/aTdVRg9jrw — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

A decisão

A decisão do ministro busca o cumprimento de suas decisões que determinaram o bloqueio do perfil do senador Marcos do Val (PL-ES) e de outros investigados. Segundo o gabinete do ministro, a ordem não foi cumprida.

No dia 13 de agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares determinadas por Moraes no âmbito das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Além do bloqueio das redes sociais, o parlamentar teve as contas bancárias bloqueadas até o valor de R$ 50 milhões. A medida foi divulgada pelo próprio parlamentar em postagem na plataforma.



Após o X não cumprir o bloqueio, Moraes aumentou de R$ 50 mil para R$ 200 mil a multa diária aplicada contra a rede social e disse que novo descumprimento pode configurar crime de desobediência pelo representante legal do X no Brasil.



Diante da medida, Musk fechou o escritório no país. Atualmente, a empresa não tem representante legal no Brasil.