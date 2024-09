Rede social X (Twitter) vai ser suspensa no Brasil? Entenda o cenário

Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) - Foto: AFP

Nesta quarta-feira, 28, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), a indicar um representante legal no Brasil em 24 horas. Se ele não cumprir, a rede social pode ser suspensa no país.

>> Moraes dá 24 horas para Musk indicar novo representante do X no Brasil

A intimação foi feita através do perfil do STF na própria rede social. No dia 17 de agosto, Musk anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil e acusou Moraes de ameaças.

Essa decisão do ministro é para garantir o cumprimento das ordens dele, que determinam o bloqueio do perfil do senador Marcos do Val e de outras pessoas investigadas. O gabinete do ministro informou que a ordem não foi cumprida.

No dia 13 de agosto, Moraes havia tomado medidas contra o senador devido às investigações sobre os eventos de 8 de janeiro. Além de bloquear suas redes sociais, as contas bancárias do senador foram bloqueadas até R$ 50 milhões. O próprio senador divulgou isso em uma postagem.

Como o X não cumpriu o bloqueio, Moraes aumentou a multa diária contra a rede social de R$ 50 mil para R$ 200 mil e avisou que mais descumprimentos podem ser considerados crimes de desobediência para o representante legal do X no Brasil. Por causa disso, Musk fechou o escritório da empresa no país, e agora não há representante legal no Brasil.

Musk tem criticado o STF e Moraes repetidamente no X. Recentemente, ele publicou uma montagem criada por inteligência artificial com o ministro algemado e atrás das grades, acompanhada da mensagem: "Um dia, @Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras."

Outra montagem que Musk fez mostra uma imagem com a descrição: "Crie uma imagem como se Voldemort e um Senhor Sith tivessem um filho, que se tornou um juiz no Brasil. Está impressionante!" A imagem é acompanhada por risadas.