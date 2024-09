Deadpool Killer: Wade Wilson faz pedido surreal após pena de morte

Wade Wilson fez pedido a juiz após condenação - Foto: Reprodução | YouTube

Wade Wilson, de 30 anos, surpreendeu com um pedido feito após a decisão do juiz Nicholas R. Thompson, nesta terça-feira, 27, no Tribunal do Condado da Flórida. Deadpool Killer, como ficou conhecido, foi condenado à pena de morte pelo assassinato de suas duas vítimas, Kristine Melton, 35, e Diane Ruiz, 43.

De acordo com o DailyMail, antes da finalização da sessão, um dos defensores de Wilson informou ao juiz o último pedido do réu.

"Entendo que ele tem outros casos pendentes aqui e em outros lugares... mas o Sr. Wilson pediu que eu solicitasse ao tribunal, dentro da autoridade que você tem, para levá-lo ao corredor da morte o mais rápido possível", disse o advogado.

Além das mortes, o julgamento também incluiu a tentativa de fuga da prisão e acusações de drogas.

Wilson, cabe lembrar, foi condenado pelos assassinatos de Kristine Melton e Diane Ruiz, crimes que os promotores descreveram como "assassinatos pelo prazer de matar".

A Procuradora Estadual Amira Fox comentou em coletiva de imprensa: "Estou fazendo isso há 34 anos e nunca vi alguém tão maligno quanto Wade Wilson. É chocante ver pessoas na comunidade apoiando alguém tão monstruoso".