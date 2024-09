Preso, assassino com o nome de Deadpool recebe 4 mil cartas de amor

Wade Wilson, condenado pelo assassinato de duas mulheres - Foto: Divulgação | CEDOC

"Florida Killer", o homicida Wade Wilson, condenado pelo assassinato de duas mulheres nos Estados Unidos em 2019, na Flórida, está preso há cinco anos e já recebeu mais de 4 mil cartas de amor on-line na prisão, segundo informações do jornal britânico “The Independent”.

Wilson foi sentenciado à pena de morte; a decisão foi dada em julgamento nesta terça-feira, 27, na cidade de Fort Myers. Agora, ele será enviado ao corredor da morte. Durante o resultado, ele permaneceu sem expressão e apenas realizou consultas rápidas com a defesa.

O assassino confesso já havia sido considerado culpado pelos homicídios e estava aguardando o sentenciamento, podendo ser condenado à prisão perpétua, mas os juízes decidiram pela pena mais grave da Flórida.

Após a divulgação do caso, milhares de mulheres passaram a enviar mensagens para o juiz, pedindo para que ele poupasse a vida de Wilson. O criminoso, além de receber as mensagens das fãs, também ganhou 754 fotos e 65 cartas pelo correio no total. O gabinete do xerife ainda revelou que rejeitou 163 fotos por “natureza inapropriada”.

Outro fator que chama a atenção é que o condenado tem o mesmo nome do personagem fictício do Universo Marvel, Wade Winston Wilson, mais conhecido pelo alter ego Deadpool, que atua geralmente como anti-herói e ocasionalmente como vilão. O personagem é um mercenário canadense, marcado por ser falastrão e piadista, rendendo-lhe o apelido "Mercenário Tagarela"; tem tendências violentas e possui um fator de cura que o faz sobreviver aos piores ferimentos.

Entenda o caso

Wade Wilson é considerado culpado pela morte de Kristine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43, em outubro de 2019, em Cape Coral, na Flórida.

O assassino teria conhecido Kristine em um bar e a estrangulou no dia seguinte. Horas depois, ele viu Ruiz caminhando, pediu informações a ela e também a estrangulou. As duas não se conheciam.