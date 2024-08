Vídeo mostra bastidor de Channing Tatum em Deadpool e Wolverine

Channing Tatum vive o Gambit em Deadpool & Wolverine - Foto: Divulgação

O filme Deadpool e Wolverine segue em alta nos cinemas mundiais. Um dos personagens que chama a atenção do público é Gambit, vivido por Channing Tatum. Um vídeo divulgado recentemente mostra o treinamento impressionante do ator.

O artista aparece nas imagens realizando os movimentos do personagem para as cenas de ação. Tatum já possui uma longa história com Gambit, que quase teve um filme solo do personagem na TV fechada

Confira o vídeo:

Deadpool e Wolverine, cabe lembrar, ainda está em cartaz no Brasil e têm direção de Shawn Levy, de O Projeto Adam e Free Guy - Assumindo o Controle.

O roteiro é de responsabilidade de Rhett Reese e Paul Wernick, que trabalharam nos filmes anteriores produzidos na 20th Century FOX.