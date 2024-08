HBO confirma grande mistério de "House of the Dragon"; entenda

A HBO decidiu confirmar de uma vez por todas que Daenerys Targaryen é a grande figura da profecia do “Príncipe que foi Prometido” (“The Prince That Was Promised”) em "House of the Dragon".

Com essa atitude, a gigante norte-americana desvenda um dos mistérios mais intrigantes das histórias de George R.R. Martin.

Para quem não lembra, essa profecia foi mencionada várias vezes ao longo da saga As Crônicas de Gelo e Fogo e na série House of the Dragon. A profecia prevê o surgimento de um herói destinado a salvar o mundo do “gelo”.

A situação inédita faz com que chegue ao fim as especulações sobre Jon Snow ser o verdadeiro salvador. Ela é enraizada na história de Westeros e nas tradições dos Targaryens.

Com o desenrolar da trama de sucesso, espectadores especularam que Jon Snow, com seu sangue Targaryen e Stark, fosse o verdadeiro herdeiro da profecia.