Final de House of the Dragon: horário e onde assistir

- Foto: Divulgação | HBO

Apesar de o episódio final da segunda temporada de House Of The Dragon (Casa do Dragão) ter sido vazado no TikTok e no X (Twitter) na última terça-feira, 30, ainda sim, o último episódio da série mais comentada do momento vai ao ar neste domingo, 4.

Depois de Rhaenyra (Emma D'Arcy) encontrar montadores inusitados para os seus dragões, a guerra entre Verdes e Pretos pelo trono de Westeros fica ainda mais acirrada. Agora o conflito oficialmente toma os céus e o oitavo e último episódio parece prometer desdobramentos sanguinários.

Que horas começa o último episódio de House of the Dragon/Casa do Dragão?

Para quem evitou dar de cara com algum spoiler até agora, pode esperar o episódio (que ainda não teve o título revelado) até as 22h, nas plataformas Max e HBO.

O episódio terá duração de 73 minutos e é escrito por Sara Hess e dirigido por Geeta Vasant Patel. Lembrando que como a 2ª temporada de House of the Dragon será um pouco menor que a primeira, esse será o último episódio do segundo ano.