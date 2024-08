Saera Targaryen: conheça princesa meretriz de "House of the Dragon"

Saera Targaryen, imaginada por fã clube - Foto: Reprodução | Internet

O penúltimo episódio de “House of the Dragon" (“A Casa do Dragão”) “esquentou” - literalmente! - os ânimos para a guerra Targaryen. Enquanto os verdes e os pretos traçavam estratégias, uma revelação envolvendo a antiga família valiriana “sacudiu” a web.

Durante a Semeadura, onde Rhaenyra (Emma D'Arcy) formou novos montadores de dragão para sua causa, o público também pode descobrir o parentesco de Hugh (Kieran Bew), o escolhido pela fera Vermithor, com uma ex-integrante da realeza bastante polêmica. Trata-se de Saera Targaryen, a filha do Rei Jaehaerys I e da Rainha Alysanne, que, de princesa, virou meretriz e acabou deserdada pelo pai.

>>> ‘A Casa do Dragão’: saiba o que é Semeadura e conheça todos os dragões

Quem é Seara Targaryen?



Ao falar do seu passado com a esposa, Hugh conta que a mãe era uma trabalhadora de casa de prazeres. Mas algumas características a diferenciavam das demais: os seus cabelos platinados e a sua posição privilegiada.

A pista final de que seria Seara Targaryen é o fato de Hugh dizer que sua mãe costumava falar que ele "não era diferente dos meninos de seu irmão, Viserys e Daemon".

Quinta filha de Jaehaerys I e Alysanne, Saera era descrita como uma jovem mimada e que gostava de fazer pegadinhas irritantes. Com o tempo, passou a avançar sexualmente e promover orgias.

Hugh é filho de Saera | Foto: Reprodução | Max

Mas com isso, vieram uma série de punições, até que ela acabou presa em uma cela na torre, e depois, enviada para Vilavelha para se tornar uma Irmã Silenciosa, responsável por cuidar de funerais.



>>> “A Casa do Dragão” vai trazer Drogon de volta? Entenda

Mas não demorou para que a mulher se rebelasse. A princesa fugiu sem deixar vestígios. Pouco depois descobriram que ela estava em Lys — uma das Cidades Livres — como prostituta. Sofrendo com a distância, a Rainha Alyssane tentava manter contato com a filha por cartas, já que o Rei a proibiu de ir atrás de Saera e acabou deserdando a própria filha.

Alguns anos depois, Saera passou a morar em Volantis, onde se tornou muito rica com a administração de seus negócios de prazer. No “Livro Fogo e Sangue” é dito que Jaehaerys, já no fim da vida, passou a confundir Alicent Hightower com Saera.

Quantos filhos Saera teve?

Fogo e Sangue cita que Saera teve pelo menos três filhos bastardos, que chegaram a tentar assumir o trono de ferro durante o Conselho de Jaehaerys. No fim, foi Viserys o nomeado a Rei.

Vale mencionar que Vermithor, dragão montado por Hugh, filho de Saera na série, teve como último montador Jaehaerys I, ou seja, o próprio avô do personagem. Ainda não há pistas sobre o parentesco de Ulf, o Branco (Tom Bennett), o montador da dragão Asaprata.

>>> ‘A Casa do Dragão’: atriz comenta morte chocante da sua personagem