‘A Casa do Dragão’: atriz comenta morte chocante da sua personagem

O quarto episódio de ‘A Casa do Dragão’, que foi ao ar nesse domingo, 7, tem potencial para entrar para a história como um dos melhores e mais impactantes do universo de ‘Game of Thrones’ na televisão. Isso se deve não só às interações entre os personagens, à criação da tensão ou à guerra civil da Casa Targaryen que começou para valer, mas também à morte de uma das personagens mais importantes do programa.

ATENÇÃO: Este texto contém spoilers do primeiro episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão”.

Em entrevista ao Deadline, a atriz Eve Best definiu a morte de sua personagem, Rhaenys Targaryen, como “um momento pacífico”. Ela também revelou que desde o primeiro contrato que assinou para aparecer na série ela sabia que a morte de Rhaenys viria na segunda temporada.

“[O momento da morte] foi um momento bem pacífico, depois de toda aquela batalha. Quando estávamos filmando, fiquei meio ansiosa, porque era um dia especial e [o showrunner] Ryan Condal fez um discurso de despedida para mim. Foi adorável, mas aumentou a pressão. Eu fiquei pensando: ‘Não me faça chorar agora. Tenho essa cena muito significante para filmar’”, disse ela.

Best revelou que a morte de Rhaenys foi gravada em apenas dois takes. “Eles passaram horas arrumando as câmeras e o set, porque era um momento bem complicado, e isso só me deixou mais nervosa. Quando fizemos e o diretor disse que estava satisfeito, eu disse: ‘Não, sério?’. Ele disse que estava feliz, que conseguiu ver na minha performance Rhaenys se despedindo, se entregando, literalmente e espiritualmente”, contou.

Na oportunidade, a atriz falou sobre a sua despedida de ‘A Casa do Dragão’. Segundo ela, o contrato inicial da HBO para a produção a deixou bem preparada para este momento. “Já dizia lá que eu só estaria na série por duas temporadas. Sempre soube que ia ser finito, e essa é meio que a natureza da franquia. Se você assina um contrato para aparecer em A Casa do Dragão, sabe que tem uma boa chance de acabar tendo que filmar uma morte violenta em algum ponto”.



“Depois que fizemos a primeira leitura [do episódio em que Rhaenys morria] e os outros atores continuaram indo trabalhar enquanto eu estava de folga, fiqueri pensando: 'Oh, quero saber o que acontece a seguir!'. Quero saber se Corlys está triste. É bom que ele esteja! Espero que ele chore muito”, completou ela.

Com episódios semanais aos domingos, às 22h, a segunda temporada de A Casa do Dragão está em exibição na HBO e na Max.