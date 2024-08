‘A Casa do Dragão’: saiba o que é Semeadura e conheça todos os dragões

Penúltimo episódio de ‘A Casa do Dragão’ apresentou a Semeadura - Foto: Divulgação

O sétimo e penúltimo episódio de ‘A Casa do Dragão’, intitulado ‘A Semeação Vermelha’, que foi ao ar nesse domingo, 28, na Max e na HBO, apresentou ao público um dos eventos mais aguardados pelos fãs: a Semeadura. Com isso, a série preparou o terreno para o final, que promete ser catártico.

O que é a Semeadura?



A Semeadura é o plano de Rhaenyra (Emma D'Arcy) de recrutar os “sementes de dragão”, que são bastardos Targaryen e fortes candidatos a serem montadores de dragão. O objetivo é fortalecer o lado da facção dos Pretos contra os Verdes.

O episódio desta semana revelou três dessas sementes: Addam de Casco (Clinton Liberty) escolhido pelo dragão Fumaresia; Ulf, o Branco (Tom Bennett), foi reconhecido como o montador de Asaprata; e Hugh, o Martelo (Kieran Bew), tornou-se o novo montador de Vermithor.

Dragões que já apareceram na série

Syrax

Syrax tem escamas amarelas e é o dragão de Rhaenyra | Foto: Reprodução | Max

Nomeado em homenagem a uma deusa de Valyria, Syrax tem escamas amarelas e é o dragão de Rhaenyra, a rainha legítima de Westeros. Uma fera bela e ágil, Syrax não tem experiência em batalhas, mas é responsável por ter produzido várias ninhadas de ovos.



Caraxes

Caraxes é um dos maiores e mais antigos dragões da família Targaryen | Foto: Reprodução | Max

Caraxes é um dos maiores e mais antigos dragões da família Targaryen. Ele é montado pelo príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith). Suas escamas são avermelhadas, dando uma certa imponência à fera, que tem um corpo esguio e possui bastante agilidade.



Vhagar

Vhagar é um dos dragões mais importantes da Casa Targaryen | Foto: Reprodução | Max

Montaria de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) em ‘A Casa do Dragão’, Vhagar é um dos dragões mais importantes da Casa Targaryen, sobretudo pela grande contribuição que ele teve durante a conquista dos Sete Reinos.



Antes, ela foi montada pela Rainha Visenya Targaryen, sendo um dragão bronze com detalhes azulados em suas escamas, na descrição dos livros. Na série da HBO, a fera se destaca por ser um dos maiores dragões dos Sete Reinos, o que garante para os verdes uma arma letal na guerra civil dos Targaryen.

Meleys

Meleys é o dragão de Rhaenys Targaryen (Eve Best) | Foto: Reprodução | HBO

Também conhecida como a Rainha Vermelha, por causa das suas belas escamas vermelhas, Meleys é o dragão de Rhaenys Targaryen (Eve Best). Embora não seja o dragão mais experiente em batalhas na série, Meleys é reconhecida por sua velocidade superior em comparação com dragões maiores, como Vhagar.



Seasmoke

Seasmoke é um dragão cinza-prateado com características bastante selvagens | Foto: Reprodução | Max

Seasmoke é um dragão cinza-prateado com características bastante selvagens que foi montado por Laenor Velaryon. Após os acontecimentos da primeira temporada de ‘A Casa do Dragão’, ele viveu isolado a maior parte do tempo na Pedra do Dragão, a fortaleza Targaryen. Addam Velaryon, outro bastardo da Casa, virou o seu novo montador após a fera conquistá-lo.



Moondancer

Moondancer, ou Bailalua, é o dragão de Baela Targaryen (Bethany Antonia) | Foto: Reprodução | Max

Moondancer, ou Bailalua, é o dragão de Baela Targaryen (Bethany Antonia). Ele é um dos seres mais jovens da série, conseguindo atingir grandes velocidades tanto voando ou correndo. Um pouco das suas habilidades foi mostrada no terceiro episódio da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ quando a dupla persegue Criston Cole e seus homens.



Sunfyre

Sunfyre é um dragão jovem que é montado por Aegon Targaryen II (Tom Glynn-Carney) | Foto: Reprodução | Max

Sunfyre é um dragão jovem que é montado por Aegon Targaryen II (Tom Glynn-Carney). Por causa de suas escamas douradas e reluzentes, sua imponência é algo marcante que o fez ser conhecido por Westeros. Na adaptação da HBO, o dragão ganhou destaque pela sua aparência chamativa e imponente.



Vermax, Arrax e Tyraxes

Arrax é o dragão de Lucerys (Elliot Grihault) | Foto: Reprodução | HBO

Vermax, Arrax e Tyraxes são três dragões da mesma espécie que são montados pelos filhos de Rhaenyra, respectivamente, Jacaerys (Harry Collett), Lucerys (Elliot Grihault) e Joffrey. Todos possuem porte pequeno durante a série.



Em ‘Fogo e Sangue’, Vermax é descrito como crescendo a cada ano, alinhando-se com o desejo de Jacaerys de crescer e contribuir para o lado de sua mãe na guerra. Fora isso, Vermax não é conhecido por nenhum atributo físico distinto.

Em ‘Fogo e Sangue’, Vermax é descrito como crescendo a cada ano | Foto: Reprodução | HBO

Vermithor

Vermithor é um dragão bastante importante para o contexto de ‘A Casa do Dragão’ | Foto: Reprodução | Max

Conhecido como Fúria de Bronze devido às suas escamas, Vermithor foi montado pelo avô do Rei Viserys (Paddy Considine), Jaehaerys (Michael Carter), e é um dragão bastante importante para o contexto da série. Em ‘A Casa do Dragão’, Vermithor é o segundo maior daquele mundo, depois de Vhagar.



A partir do sétimo episódio, ele passou a ser montado por Hugh, o Martelo, uma das ‘sementes de dragão’.

Silverwing

O dragão Silverwing, ou Asaprata, foi mais um dragão apresentado durante a semeadura | Foto: Reprodução | Max

O dragão Silverwing, ou Asaprata, foi mais um dragão apresentado durante a semeadura. Antes montado por Alysanne Targaryen, avó do Rei Viserys, agora ele tem como montador Ulf White. Em linhas gerais, Silverwing é um dragão de prata muito dócil e amigável.



Dreamfyre

Em ‘A Casa do Dragão’, Dreamfyre é montado por Helaena Targaryen (Evie Allen/Phia Saban) | Foto: Reprodução | HBO

Dreamfyre pertencia originalmente a Rhaena Targaryen (filha do rei Aenys I) e agora serve de montaria para outra princesa: Helaena Targaryen (Evie Allen/Phia Saban), filha de Viserys e Alicent. Apesar do ar esguio e gracioso, a fera azul também é conhecida por ser muito perigosa nos livros.



A besta é citada no trailer do último episódio de ‘A Casa do Dragão’. Na cena, Aemond avisa para Helaena que ela vai precisar entrar em ação com Dreamfyre.