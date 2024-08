‘A Casa do Dragão’: atrizes comentam cena que chamou atenção dos fãs

Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Mysaria (Sonoya Mizuno) em cena do sexto episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão” - Foto: Divulgação | HBO

O sexto episódio de ‘A Casa do Dragão’ estreou nesse domingo, 21, e um momento específico chamou bastante a atenção do público.

ATENÇÃO: Este texto contém spoilers do sexto episódio da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’.

A cena em questão é a do beijo entre Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Mysaria (Sonoya Mizuno). Em entrevista à Variety, as atrizes comentaram o momento.



“Honestamente, eu acho que sempre houve um desejo de se conectar”, disse Emma D'Arcy, que continuou: “Eu acho que você vê a intimidade, e intimidade é algo que Rhaenyra compartilha raramente. Mesmo em suas relações românticas, há apresentação, postura. Certamente com Daemon, eu acho que as duas partes sofrem para revelar suas fragilidades, seus erotismos são ordenados pelo poder”.

Já Sonoya Mizuno disse que “é um beijo realmente lindo, de ternura, e seria impossível não sentir algo sendo a Mysaria naquele momento”. “Eu não acho que ela já deu um beijo daqueles. Eu acho que sexo e sexualidade é algo complexo para ela, dada a história de jovem mulher no mercado de trabalho. Então ter um momento tão puro amável e apaixonado pode ser algo que a desperte”, completou.

‘A Casa do Dragão’ se passa séculos antes dos eventos da produção original, mostrando o reinado da família Targaryen e seus dragões em Westeros. O elenco conta com Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, entre outros.

Com episódios semanais aos domingos, às 22h, a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ está em exibição na HBO e na Max.

Assista ao trailer do sétimo episódio: