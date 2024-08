“A Casa do Dragão” vai trazer Drogon de volta? Entenda

Drogon era o “filho” mais novo de Daenerys Targaryen - Foto: Reprodução

O sexto episódio de “A Casa do Dragão” (House of the Dragon) já está perto de estrear e uma brincadeira tomou conta da internet. O vislumbre do novo dragão, Seasmoke, ou Fumaresia, no português, fez muita gente relembrar o saudoso Drogon, dragão caçula e o mais apegado a Daenerys Targaryen em “Game of Thrones” (A Guerra dos Tronos).

>>> ‘A Casa do Dragão’: Saiba que horas estreia o 6º episódio

Devido ao visual, na web, muita gente disse que o "ator" de Drogon e Seasmoke “é o mesmo”. Mas a fera já apareceu antes em Casa do Dragão. Relembre:

Quem é Seasmoke na história?

| Foto: Reprodução

O dragão Seasmoke era montado pelo ex-marido de Rhaenyra Targaryen, Leanor Velaryon. Sem montador desde a primeira temporada, a fera irá reaparecer depois de algum tempo vivendo sozinho nos entornos de Driftmark (Derivamarca).



Mesmo sendo um dragão ainda jovem, Seasmoke é grande o suficiente para lutar e deve assumir um papel importante na Dança dos Dragões.

>>> ‘A Casa do Dragão’: atriz comenta morte chocante da sua personagem

E Drogon?

Drogon era o “filho” mais novo de Daenerys Targaryen. Ele e os irmãos Rhaegal e Viserion e Drogon foram chocados em um ritual mágico, após Dany entrar em uma fogueira.

A partir da primeira temporada, o dragão, que recebeu o nome em homenagem ao primeiro marido de Daenerys, Khal Drogo, seguiu acompanhando a “Mãe dos Dragões” em suas aventuras, sendo crucial para os polêmicos episódios finais de Game of Thrones, sobretudo, no penúltimo, “The Bells”.

Game of Thrones e A Casa do Dragão podem ser assistidas na HBO e na Max.

>>> “A Casa do Dragão” é renovada para 3ª temporada