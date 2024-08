‘A Casa do Dragão’: Saiba que horas estreia o 6º episódio

‘A Casa do Dragão’ é um spin-off de ‘Game of Thrones’ - Foto: Divulgação

‘A Casa do Dragão’, spin-off de ‘Game of Thrones’, já passou da metade da segunda temporada e os episódios estão sendo exibidos todos os domingos na HBO e na Max. O sexto capítulo do programa estreia hoje, 21, às 22h00.

‘A Casa do Dragão’ se passa séculos antes dos eventos da produção original, mostrando o reinado da família Targaryen e seus dragões em Westeros. O elenco conta com Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, entre outros.

Assista ao trailer do sexto episódio: