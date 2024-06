“A Casa do Dragão” é renovada para 3ª temporada

Anúncio da terceira temporada acontece dias antes da estreia da segunda - Foto: Divulgação

A segunda temporada de “A Casa do Dragão” nem estreou e já foi confirmada a renovação do derivado de “Game of Thrones” para um terceiro ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 13, em publicações nas redes sociais da série, da emissora HBO e do streaming Max.

Confira o anúncio:

O anúncio da terceira temporada acontece dias antes da estreia da segunda, que vai ao ar no próximo domingo, 16.



“A Casa do Dragão” se passa séculos antes dos eventos da produção original, mostrando o reinado da família Targaryen e seus dragões em Westeros. O elenco conta com Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, entre outros.

Assista ao trailer da segunda temporada: