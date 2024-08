Viola Davis se declara para Rebeca Andrade após medalha: "Te amo"

Rebeca e Viola - Foto: Reprodução

A ginasta Rebeca Andrade trocou declarações com a atriz americana Viola Davis neste sábado, 3. Após a brasileira angariar a prata na prova do salto nas Olimpíadas de Paris, a artista arriscou um português para exaltar a ginasta brasileira.

"Eu te amo, Rebeca! Viva o Brasil", escreveu a protagonista de "How To Get Away With A Murder”. A ginasta, por sua vez, replicou o comentário em inglês: “Awnnnnnn. Te amo mais!”.

>>> 'Crosta de mel' fez Rebeca desistir de salto que poderia garantir ouro

Em suas redes sociais, Viola ainda compartilhou um carrossel de fotos destacando o feito da brasileira e das americanas Simone Biles e Jade Carey, que completaram o pódio. “A beleza disso! Vocês estão inspirando gerações de meninas. Continuem brilhando… sem remorso, sem medo… para sempre”, mencionou na publicação.

A prata no salto foi a terceira medalha de Rebeca Andrade em Paris 2024, já que havia sido bronze por equipes femininas e prata no individual geral. Em Tóquio 2020, a brasileira foi ouro no salto e prata no individual geral.