Moradores de Pojuca se mobilizam após morte de adolescente

Moradores da cidade de Pojuca, a cerca de 80 km de Salvador, vão se mobilizar nesta quarta-feira, 28, para homenagear e protestar contra a morte do adolescente Nilton Cesar Moura Trinchão Filho, vítima de acidente após perseguição da Polícia Militar da Bahia (PMBA). A família contesta a versão dada pela polícia de que o caso teria sido acidente.

A concentração acontece às 10h em frente ao colégio estadual Padre João Montez, onde o jovem estudava e a saída será às 10h30, em direção à sede da 32ª CIPM, no bairro da Pojuca Nova.

“A cidade está toda mobilizada, diretores de outras instituições liberaram os alunos e os professores também vão. Comércio fecharão as portas durante a passagem. Essa mobilização é para dar visibilidade a esses casos. Não é a primeira vez que isso acontece. Não nos sentimos seguros”, disse Thamara Melo, organizadora da mobilização, que também denunciou o caso nas redes sociais.

Segundo informou a polícia civil ao G1, no domingo, 25, o jovem de 15 anos estava pilotando uma motocicleta em direção perigosa, recebeu ordem de parada durante o patrulhamento no Bairro Pojuca Nova, mas fugiu do local e se envolveu em um acidente.

Entretanto a família contesta a versão da polícia e diz que os PMs o seguiram e bateram com a viatura no fundo da motocicleta do jovem.

"A viatura foi em cima dele com tudo, bateu no fundo da moto e ele voou de cima da moto e caiu debaixo de um carro. Depois, a viatura girou e bateu na casa de um vizinho aqui, quebrando toda a parede", disse Elisângela Moura Trinchão, prima de Nilton, ao G1.

O Portal A TARDE entrou em contato com a PMBA, que informou que todos os procedimentos necessários foram tomados desde o primeiro momento da ocorrência e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil disse que as imagens das câmeras de monitoramento e as oitivas em andamento irão esclarecer o ocorrido.