Jovem de 22 anos morre após fazer agachamento em academia

Jovem teve falta de oxigênio no sangue - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, de 22 anos, morreu no dia 16 de agosto, enquanto treinava em uma academia. Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou após levantar muito peso em um exercício de agachamento com barra. O caso aconteceu na cidade de Torreón, no México.

De acordo com o portal Milenio, a autópsia elucidou que a jovem morreu em decorrência da falta de oxigênio no sangue, conhecida como anoxemia, acompanhada por uma hemorragia cerebral aguda e a formação de coágulos em várias partes do corpo. Há uma possibilidade de o fato trer acontecido por conta da altitude do local — a cidade de Torreón fica cerca de 1.120 m acima do nível do mar.

A hemorragia cerebral é uma espécie de acidente vascular cerebral (AVC) que ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando sangramento dentro ou ao redor do cérebro.